時代力量立委黃國昌今晚在臉書爆料並提到，南方澳進行橋梁檢測的健行科大陳明正團隊，是自己得標、自己監審、自己審查，黃國昌說：「這不是個案，而是系統性的大賺黑心錢。」

黃國昌表示，宜蘭縣政府每兩年都會有橋梁檢測標案，過去3次都是由陳明正代表的團隊，透過「限制性招標」取得標案，前兩次都是以健行科技大學的名義；然而，在牽涉此次南方澳大橋的105年檢測案後，卻在107年突然改用「萬喬豐工程技術顧問有限公司」的名義取得標案，該公司是陳明正擔任負責人。

黃國昌表示，奇怪的是，在陳明正以「萬喬豐工程技術顧問有限公司」取得標案後，竟然又回頭與自己的「健行科大非破壞檢測研究中心」簽約，雙方代表人都是陳明正。黃國昌批評，根本是「自己簽給自己」。

黃國昌談到，對這些橋梁檢測，事後再花錢進行的「監審服務」標案，竟然是由健行科大「非破壞檢測研究中心」技術顧問陳浩賢擔任董事長的「綠產業發展教育基金會」得標！

黃國昌說，更離譜的是，最後的檢測成果審查，委員竟然也是健行科大「非破壞檢測研究中心主任陳明正」聘請的技術顧問延允中。

黃國昌表示，宜蘭縣府應該出面回答：

第1，105年的檢測標案，品質如此低劣，最後如何驗收通過？為何107年繼續讓陳明正團隊取得限制性招標？

第2，在這些檢測標案中，「實際進行檢測的是何人」？是否由具專業橋檢資格者進行？

第3，由陳明正聘請的顧問陳浩賢，來「監審」陳明正的橋梁檢測，會不會太離譜？

第4， 由陳明正聘請的顧問延允中，來「審查」陳明正的橋梁檢測報告，會不會太離譜？

(中時 )