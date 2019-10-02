台南市長黃偉哲也到現場參與夜祭，表示將為西拉雅正名持續努力。（莊曜聰攝）

東山吉貝耍西拉雅夜祭是當地聚落年度的盛事，拜豬牽曲儀式從深夜開始，一直持續到隔天凌晨，族人都齊聚公廨觀禮。（莊曜聰攝）

東山吉貝耍西拉雅夜祭是當地聚落年度的盛事，近年還加入原住民樂舞交流晚會，吉貝耍國小學童上台表演牽曲，傳承文化。（莊曜聰攝）

國定民俗東山吉貝耍西拉雅族夜祭2日晚間正式展開，包括原住民樂舞交流晚會、夜祭「拜豬牽曲」、孝海祭等，傳承西拉雅的信仰文化，吉貝耍青年及在地族人也組成導覽解說團，帶遊客認識部落的家族公廨、陶版故事牆、部落學堂、洗衣棚等景點，讓慕名而來的民眾留下深刻印象，更學會如何尊重不同文化，市長黃偉哲也到場參與，並表示將努力爭取西拉雅族權益，持續為正名努力。

東山吉貝耍西拉雅夜祭是當地聚落年度的盛事，至今仍保有非常完整的信仰文化傳統，每年農曆9月初四、初五都會舉行為期2天的夜祭及孝海祭，不僅旅外鄉親會返鄉參與，也吸引許多文史及影像工作者前來記錄。

除了部落導覽外，活動由晚間的原住民樂舞交流晚會拉開序幕，有吉貝耍國小學童牽曲、舞蹈、話劇開場，還有洄瀾舞集、原住民新興樂團「小魯凱」、原住民當紅歌手桑布伊等獻唱，相當精采。

拜豬牽曲儀式從深夜11點開始，由祭司主持完三向禮後，將擺放在大公廨前的全豬過火並覆蓋白布，再進行翻豬、點豬等儀式，接續將由吉貝耍婦女擔綱的牽曲登場，吟唱的西拉雅古語迴盪在寧靜夜空，既神聖又莊嚴，整個儀式預計在凌晨3點時結束。

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