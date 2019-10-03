懷頭胎時，老公依舊對孕妻「性」致勃勃，但懷第2胎時，老公竟然不碰她了，難道是外面有了女人？

「這次懷孕老公不碰我了…」，一名人妻在臉書社團《爆怨公社》哀怨控訴，而原因真的是出在「女人」--也就是他們的寶貝女兒！原來，女網友的女兒在嬰兒時期，只要一流汗，頭頂就會散發怪味，聞起來就像「嘉明」的味道！

女網友騙老公說，一定是懷孕後期女兒頭朝下，老公還「狂射」才會這樣，沒想到老公因此產生陰影，所以懷第2胎時不敢碰她了。

這名人妻的血淚控訴笑歪網友，紛紛回應「你老公怎麼那麼好拐，跟3歲小孩一樣好騙」、「你女兒長大一定會戳你老公的頭！這樣會痛嗎？這樣會痛嗎？這樣會痛嗎？」、「你老公也太老實了吧」。

不過也有網友認真回「精液裡的前列腺素會引起宮縮早產，孕期前三後三個月，醫生一定會衛教要注意」、「寶寶頭上那些白白是胎脂，是正常現象。再大一點，頭上白白像頭皮屑油垢，那是脂漏性皮膚炎，請看小兒科」。

(中時電子報)