正值加拿大卑詩省法庭對大陸華為公司財務長孟晚舟引渡至美的庭審進行之際，加拿大警方一張手寫便條中曾透露，警方一度擔心孟晚舟保釋恐會潛逃至陸領事館，並藉由私人機場離境，且在沒根據情況下，孟晚舟只要躲起來，警方也無法行動。

據《南華早報》1日報導，去年12月4日，也就是孟晚舟在加國轉機時遭逮捕後的第三天，皇家加拿大騎警警長利亞（Peter Lea）曾手寫一張便條，其中表示對孟晚舟若獲保釋的擔憂，並指出她一旦獲釋，恐將前往陸駐加國領事館，再藉由私人機場離境，且當時只要沒確切證據，只要孟晚舟躲起來，警方也沒轍。

These are a portion of the notes by RCMP Sgt Peter Lea, made on Dec 4, three days after #MengWanzhou was arrested at YVR but eight days before she was freed on C$10m bail. The notes were disclosed on Monday pic.twitter.com/VGnT0iMJS0 — Ian Young (@ianjamesyoung70) October 1, 2019

這張便條是9月30日由代表加拿大司法部及美國的律師公布，雖然便條內容未全部公布，但看起來是利亞與一位名為斯葛利（John Sgroi）人士談話的紀要。該便條中寫說：「如果她（孟晚舟）前去大陸領事館，然後去私人機場，騎警（RCMP）及加拿大邊境服務局（CBSA）能做甚麼？若在無憑無據之下，她只要躲藏起來，我們也無法行動」，「斯葛利要跟美國司法部再確認一下」。

這張便條還寫著，「我們能為所扣押的設備照相存證嗎？」（此明顯指孟晚舟在拘捕前被扣押的多個電子設備），「如果無法照相存證，我們能提供設備品牌、款式及序列號碼嗎...我建議我們可以將它們交給FBI」。便條最後寫：「你們有任何給保釋的人專用的電子監控設備嗎？」

此外在庭審中，孟晚舟方面的律師向法庭提出了一系列證據說明，孟晚舟去年12月在溫哥華機場被抓的過程中其權利受到了侵犯。孟晚舟的律師提供的證據包括電子郵件，筆記等。他們還要求加拿大司法部、加拿大皇家騎警和加拿大邊境服務局提供更多的有關孟晚舟被捕過程的文件。

不過，加拿大司法部的律師在上週的庭審中表示，他們已經向孟晚舟提供了大量的文件，沒有任何證據顯示，加拿大邊境當局和警方有任何過錯，或者是孟晚舟的個人權利受到任何侵犯，且沒有必要提供更多的文件。

(中時電子報)