北部地區有為人夫，因為老婆突然常帶一名自稱是「朋友」的男子到家裡聊天，由於出現的頻率實在太過異常，引起他的懷疑，於是在家偷偷裝了可用手機遙控監視的攝影機，果然，人夫看到了最不想見到的事，他老婆竟然趁白天家中無人，就在廚房以「女前男後」站立的姿勢，接著還有男子身體往前「挺進」的動作，持續「前進、前進、前進進」了近10分鐘，頓時綠光罩頂的丈夫哪嚥得下這口氣，馬上通知兒子、媳婦回家「捉猴」！

據提告人的兒子告訴檢警，當天他趕回家，看見母親與這名男子有說有笑地聊天，兒子追問剛剛發生了什麼事？是不是有做了不該做的事，該男神色慌張想要離開但是被兒子拉了回來，媽媽甚至還哀求放他走。

不過老爸已有交代，一定要報警處理，待警方問完離開，「小王」表示願意以50萬「遮羞費」請求和解，但是被報案人的父親拒絕。

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

報案人說，因為老婆與這名男子出現頻率實在讓他懷疑2人有不正常關係，所以在家裡裝了攝影機，上班在外時，用手機監控家裡發生的情況，沒想到竟意外目睹兩人在廚房以「女前男後」站姿交纏的畫面，疑似正在進行性行為。

不過法院審理時，「小王」否認與人妻有逾越分際的行為，辯稱他與提告人的老婆只是普通朋友，雖然互有好感，也沒發生性關係。

但是法官審理認為，小王與人妻確實有擁抱、親吻行為，已明顯逾越正常男女交往應有的底線，破壞原告家庭幸福，而且依照兒子的證詞判斷，小王確實曾承諾賠償50萬元，在審酌雙方的身分、地位、經濟能力後，決定判小王賠償50萬元。

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(中時電子報)