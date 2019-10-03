世界羽聯精選2019年韓國羽球公開賽最佳反拍，世界球后戴資穎神來一擊值得一看再看。(嵌入自BWF官方臉書)

周日才畫下句點的韓國羽球公開賽，又留下不少令球迷津津樂道的好球，BWF世界羽聯官方選出單周賽事最棒的3記神反拍，世界球后戴資穎成為唯一入選的女將，再一次展現她出神入化的擊球手感，連主播「克媽」克拉克（Gillian Clark）都忍不住高呼：「我的老天鵝啊！」

戴資穎獲選的這一球，是她在8強賽對印尼選手東宗（Gregoria Mariska Tunjung）打的，小戴發球後東宗接發回得有點高，給了球后攻擊好機會，只見小戴華麗轉身，靈活運用力道打了一記直線反拍切球，速度、落點都很刁鑽，東宗垂頭喪氣的反應，表達她對這球無能為力的無奈，轉播比賽的主播克拉克也驚呼：「Oh my goodness！」

在男單8強挑戰世界球王桃田賢斗的馬來西亞男將李梓嘉，雖然未能晉級，但比賽中一記跳躍轉身的超狂反拍，有如武林高手般的身手，打得球王只能站在原地不知所措，單周最佳反拍自然不能少了這球。

最後一個入選單周最佳反拍的主角是印尼男雙「小小兵」組合的亞飛安（Fajar Alfian），面對日本選手嘉村健士靠近往前的擊殺，亞飛安跨步救球，打出一記對角反拍，這時重心已經在另一邊的日本組合來不及就算飛撲也來不及，這一球也令現場觀眾為之沸騰。

(中時電子報)