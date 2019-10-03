近來美國媒體評選出新賽季25歲以下十大名人榜，結果有一個人一場比賽都還沒打就被列為第七，此人就是今年選秀狀元錫安威廉森。

名列榜首的就是金塊約基奇，他已是全聯盟最全能的球員之一，金塊在他的帶領下前途一面光明，即便是在世界盃效力的塞爾維亞沒能如願奪冠，但約基奇將是新賽季MVP熱門人選。

排名第二的是灰狼選秀狀元唐斯，現年24歲的他，已是聯盟很出色的大個子球員，不過他必須在防守上多加強才行。

獨行俠菜鳥東契奇名列第三，上賽季奪得最佳新人獎，新人球季就有場均21.2分、7.8籃板、6助攻的恐怖數據，神奇表現猶如是10年NBA老將。

七六人後衛班西蒙斯排名第四，剛與球團簽下1.7億美元的大合約，可惜沒有外線投籃能力，因此夏天拒絕了澳洲國家隊的邀請，而是留在球隊訓練。

米契爾是美國隊在世界盃表現最出色的球員，讓外界看到年輕時期韋德的影子，新賽季將是爵士的核心人物。

太陽當家球星戴文布克，曾有單場豪取70分的壯舉，無奈在戰力薄弱的太陽顯現不出他應有的價值。

千呼萬喚始出來的錫安威廉森，頂著所有光環來到NBA，即便訓練的時候受了傷，但還是掩遮不了他的風采，一場比賽都還沒打就能列入第七，太厲害了！

塞爾提克在少了厄文與荷福德之後，塔圖的重要性就變得相當重要，更別說他目前才20歲，新賽季綠衫軍就靠他了。

國王福克斯的運動天分無庸置疑，上賽季場均17.6分、7.3助攻，新賽季有機會進入全明星，還有可能帶領球隊闖進季後賽。

排名第十的是溜馬透納，上賽季場均13.3分，而且還是聯盟阻攻王，世界盃成為美國隊的中鋒，即便距離頂級巨星還有段長遠的路要走，但他已展露出潛質了。

(中時電子報)