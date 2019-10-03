上圖：信函提到，若違規滯留英國，將會被罰款，甚至有可能面臨最高6個月的牢獄生活。下圖：蔣慕純的友人發起請願連署活動，盼英內政部能讓她繼續留在英國。（圖／摘自change.org）

一名遠赴英國生活13年的27歲的台灣女子蔣慕純（Mu-Chun Chiang，音譯），已取得學位更在英國當地醫院工作，但卻面臨新簽證遭拒絕的狀況，被英國內政部要求10天內離境，否則就要被遣返回台。對此，蔣慕純的友人替她發起請願連署活動繼續留在英國，短短幾天內友近3.9萬網友為她聲援。

綜合外媒報導，蔣慕純（Mu-Chun Chiang）1997年起隨父母居住英國北部大城市，而她更在前2年完成學位、成為一名醫師，於安特里大學醫院（Aintree University Hospital）進行輪班工作。

但是蔣慕純日後卻因為簽證，打亂了她的醫生路。據了解，蔣慕純自2006年開始，都是持有學生簽證。6月時，她要改為申請工作簽證才能繼續留在英國，不過，英國內政部在8月份拒絕她的申請，原因在於她必須在申請簽證的90天內，證明自己的帳戶餘額超過945英鎊（約新台幣3萬6940元），來證明可以在英國自給自足生活。

起先，蔣慕純以為只要在每月月底達到此一存款數字就能過關，卻沒想到英國政府的規定是指要「每天維持在此數字並持續90天」。之後，即使她再上繳一份新的銀行對帳單，英內政部仍表示不接受新的資料。當局27日時致函給蔣穆純，限期一周內離開英國。

得知將被迫離開的消息，蔣慕純的友人梅絲理（Mina Mesri）立刻發起請願連署活動，盼英內政部能讓蔣穆純繼續留在英國，活動一出，立刻起許多英國及海外醫師的支持，短短幾天內就有超過3.9萬人力挺聲援。

蔣穆純說她真的很愛她的工作，她也指出英國家庭醫師（GP）嚴重短缺，可能須要她的幫忙。她表示下禮拜一要和律師見面，一起商討她接下來有什麼選擇。對此，英國內政部表示，所有的簽證申請都是依據個人狀況來評估考量，他們認為蔣穆純沒有提供基本的簽證文件，但是目前正在嘗試與本人聯繫，看看未來有什麼辦法可以處理。

(中時電子報)