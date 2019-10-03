跟房仲看屋竟看到床上。日前一名房仲帶著年輕女子看屋，沒想到兩人慾火難耐，當場在代售屋內大打床戰，事後激戰照片更出現在官網上，不少民眾瀏覽資訊看到鹹濕照片，簡直嚇壞，紛紛投訴檢舉。

根據《太陽報》報導，事情發生在美國田納西州，名叫卡沃爾(Miguel Calvo)的資深房仲，將一名年輕女子帶到一間有4房2廳的代售屋參觀，兩人當場打起床戰，事後官網更出現一張女子趴著幫卡沃爾吸吮的畫面，讓不少打算買房而上網瀏覽的民眾傻眼。

卡沃爾坦承照片為自己上傳，因為他非常喜愛在代售屋內大戰的感覺，但此舉讓售價近40萬美元(台幣1200萬)的房價大大下跌，氣得屋主與公司都揚言提告卡沃爾。

(中時電子報)