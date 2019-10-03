女生的生活用品超多，卻也有可能讓另一半看了百思不解。一名男網友就分享看到老婆的床頭櫃放了一支銀色的「尖頭姊夫」，男網友看到的當下大為震驚，內心瞬間有種自悲情緒萌生，但也擔心對方使用了之會不會受傷，結果老婆見狀之後直接打臉他。PO文一出後，讓許多網友看了笑翻，還有不少人指出「這個用起來很爽耶！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，表示在老婆床頭櫃看到這支東西，因為他覺得這支東西的外觀很像「姊夫（按摩棒）」，讓他看了之後有點難過跟震驚，但仍關心另一半使用了之後會不會受傷，他驚慌地問眾網友說，「那麼尖不危險嗎？」原PO表示他按了上面的黑色按鍵也沒反應，正當他困惑時，他老婆看了看他，馬上吐出一句：「你拿我滾臉器幹嘛？」原PO這才驚覺自己誤會對方了。

超糗的誤會PO文一出後，許多網友看了笑翻，紛紛吐槽，「想歪的都去罰站」、「地方媽媽都有啊」、「姊夫+雙丸？」、「所以版主拿去插哪裏了XD」、「你是不是有什麼大膽的想法」。

還有更多人附和這支超好用，「我昨天才拿這個幫我老公按摩」、「這個是臉部滾輪啊」、「這超好用，拿來瘦臉按摩疼痛肌肉放鬆筋脈」。

原PO覺得這支東西的外觀很像「姊夫（按摩棒）」，讓他看了之後有點難過跟震驚。（圖/摘自爆怨公社）

(中時電子報)