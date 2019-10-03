美國及法國科學家合組的研究團隊首度在子宮胚胎四肢上發現了類似爬蟲類的肌肉，這些肌肉在嬰兒出生前就會全部消失，科學家說，這是人類從爬蟲類演化成哺乳類的最新例證。

科學家在7至13周大的人類胚胎四肢中發現以前從未在人體上見過的額外肌肉，看起來就像爬蟲類的肌肉，科學家表示這是人類從爬蟲類演化為哺乳類的最新例證。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）、科學警報網Science Alert報導，美國霍華大學（Howard University）及巴黎第四大學（Sorbonne University）組成的研究團隊1日在國際學術期刊《Development》發表最新有關人類演化證據的報告，他們使用3D掃描技術掃描15個剛在母體子宮著床的胚胎，發現7至13周大的胚胎四肢都長出一般人不會有的額外小肌肉。更奇妙的是，隨著時間推移，這些肌肉會慢慢消失，例如7周大的胚胎，手掌及腳掌發展了30個這類型的額外肌肉，但到了13周大時，當中的10片肌肉已經消失，隨著胎兒漸漸成長，到出生前，這些額外肌肉會全部不見，或是融進其他鄰近肌肉裡，成為一般人的四肢構造。

科學家說，這些肌肉是2.5億年前人類從爬蟲類演化成哺乳類的例證，在演化過渡時期，強健的四肢幫助先祖適應陸地生活，就像猴子一樣，能夠爬樹、抓取東西，牠們的四肢到現在都還有這些肌肉。不過隨著演化推進，人類愈來愈不需要這些肌肉輔助，它們也逐漸退化、消失，就像闌尾、尾椎等，成為演化後的遺跡器官。

(中時電子報)