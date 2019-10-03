愛國女星熊海靈擁有一雙修長美腿、保養得宜，時常在韓粉社團針對時事發表個人意見，受到不少粉絲支持。昨（1日）也在《中時電子報》首推出挺韓庶民曲「讓我陪你一起走」，短短不到一天時間就超過14萬人觀看。熊今（2日）午特地南下高雄與好友杏仁哥同框直播，前往鳳山行政中心恰巧捕獲野生韓國瑜，熊在臉書PO出與韓同框照，興奮寫下「居然遇到韓市長，太開心了！」隨即引來網友熱議留言。

女星熊海靈坦言從未追星，追第一個星是高雄市長韓國瑜。（照片取自 熊海靈 臉書）

2日一早台北好天氣，挺韓女星熊海靈興高采烈搭乘高鐵南下高雄，與好友杏仁哥一起做直播，熊接受《中時電子報》記者電訪時表示「人生第一次直播是和杏仁哥在愛河，這次來高雄是第二次直播，也算是和杏仁哥學習，我不太會拿自拍棒，拿了一個多小時手超痠，自己的直播也預計會從明天下午開始，大家敬請期待」。

女星熊海靈坦言從未追過星，第一個追的星就是韓國瑜。（照片/游定剛 拍攝）

電訪時，熊海靈難掩興奮情緒和記者透露「後來我和杏仁哥跑去鳳山行政中心，超開心恰巧捕獲野生韓國瑜，我還和市長拍下第2張合照了，之前連參加他6場造勢活動都沒機會拍到，我馬上把與市長合照傳到群組裡，很多朋友都超羨慕我，從未追星的我，人生第一次追星就是追韓」。記者追問，這次見到市長你們有聊到什麼嗎?熊則表示「市長太忙碌了，我們只拍了張照片，沒有太多時間交談，這次看到韓市長人又更瘦、看起來更累了，感到非常不捨」。

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(中時電子報)