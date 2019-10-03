有網友表示，買了鱔魚意麵後，甜到吃不下，竟然比旁邊的奶茶還甜 (示意圖／中天新聞)

府城台南美食小吃一籮筐，價格又便宜，不僅遊客慕名而來，當地人也相當自豪，但有網友吃到「名產」後，甜到讓他說不出話，甚至比買來的奶茶還甜，忍不住直問「台南人吃飯都配糖？」

網友在PTT八卦版PO文，表示自己下台南玩，原本都有固定上門的店家，但臨時想換口味，要當地朋友推薦其他鱔魚料理店。到了該店後，人山人海，更讓他倍感期待，點了鱔魚意麵後就帶回飯店吃。

沒想到才吃第一口他就吃不下了，直呼「媽呀，怎麼這麼甜」，甚至比他在手搖店買的正常糖鮮奶茶還甜，讓他忍不住問鄉民「台南人是不是都吃糖配飯？」

鄉民看到後紛紛大笑，回應：「台南人吃的糖比你吃的飯多」、「你沒說微糖 老闆當然給你炒全糖的意面」、「台南食物本就甜 鱔魚更是甜中之甜」、「人家是煮糖 然後放鱔魚調味」、「台南人窮的只剩下糖不是開玩笑的」、「問題在奶茶，你一定喝到無糖的」、「台南連牛肉湯都甜的」、「我上次買一碗鱔魚意麵 放地上馬上被螞蟻搬光光 給你參考」。

(中時電子報)