距離2020大選僅剩百日，國民黨竟陣前換將，傳把組發會主委李哲華「拔掉」，名嘴尚毅夫驚爆，因李哲華不贊成國民黨主席吳敦義列不分區，因此拔掉李哲華，吳敦義未來才可以自列不分區。

尚毅夫在政論節目《新台灣加油》指出，李哲華積極支持韓國瑜卻被換掉，李哲華曾被吳敦義外圍組織列為「4大寇」之一，就是認為他背叛吳，積極挺韓、還嗆過鴻海創辦人郭台銘，李哲華甚至不贊成吳敦義列不分區。傳國民黨副主席兼秘書長曾永權對吳列不分區也有意見，因此「拔掉」李哲華，某種程度是要叫曾永權乖一點。而李哲華原本要到韓國瑜那兒當志工，也是曾永權勸他不要翻臉的。

尚毅夫還爆料說，近2個月以來，吳敦義最喜歡談的選舉是區域和不分區，卻很少談總統選舉。為何吳敦義這麼在意區域和不分區？因為他想把自己列入，他想選立法院長，他也希望郭台銘對國民黨立委關心。而現在國民黨的總統選情困難，吳敦義只有一個方式脫困，總統若選輸，是韓國瑜自己惹的禍；而在立委選贏，就是吳敦義要脫困的唯一原因。

(中時電子報)