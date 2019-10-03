「豪華湖畔Villa」旅展價只要NT$21

700，經典獨立和式風格設計客房，能充分欣賞日式庭園美景之美。圖：綠舞提供

民眾可購買浴衣體驗等票券，輕鬆享受宜蘭悠活小旅行！圖：綠舞提供

2019「ITF台北國際旅展」將在11月8日至11月11日於南港展覽館隆重登場，擁有全台唯一日式主題園區的宜蘭綠舞國際觀光飯店，將於M1905與民眾相見歡，多樣化商品除了超值一泊二食住宿券及餐券，還有線上旅展限定的專案房型，折扣最低39折起！

吃喝玩樂一手包辦，免出國即能體驗道地日式風情！不便到場購券的民眾，千萬別錯過10月4日至11月11日推出的線上旅展，其中下殺至49折、住宿美饌好康雙享的「玥-山景雙人客房一泊二食」NT$6,500（原價NT$13,156）及「蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理平日雙人餐券＋風呂券」NT$1,580（原價NT$3,356），主廚展現出薈萃宜蘭在地食材的經典日式會席料理，兩項商品線上訂購限定至11月7日止。

喜愛嘗鮮的民眾，可以選擇含浴衣體驗、DIY兌換券等多元超值活動的「幸福綠舞1150專案」NT$1,150（原價NT$2,096）；另外全園區最划算「豪華湖畔Villa」，旅展價僅需NT$21,700（原價NT$55,000），讓您坐擁55坪獨立庭院的獨棟Villa，一覽宜蘭平原之美。

飯店加碼凡於11月1日至隔年1月31日，憑旅展票券於館內住宿或消費，即可參加精心安排的忍者體驗或抬神轎活動；於12月31日前入住，額外贈送每房「綠舞金鑽鳳梨酥」及「綠舞茗香茶禮盒」各乙盒。

位於宜蘭五結的綠舞國際觀光飯店，鄰近太平洋、四周被蘭陽溪及冬山河圍繞，破曉時可在晨曦中見遠方若隱若現的龜山島嶼，傍晚時可於斜陽裡見整片絢麗動人的蘭陽平原。飯店以獨特的日式庭院打造彷彿世外桃源般的主題園區，從入住極景套房起，即刻體驗貼心服務。

除了可於風呂浴場、休憩中心消磨閑適時光，還可參與抹茶教學、經典浴衣體驗等多元活動，餐飲部分則有富含環繞美景的蝶舞咖啡廳及供應懷石日料的舞饌日式餐廳，充分享受遠離塵囂的放鬆之旅！

(工商 )