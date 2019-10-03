國民黨2020總統參選人、高雄市長韓國瑜陣營最近發言系統成型，劃分「國政」、「競辦」、「市政」三部份，競辦發言人何庭歡守在北部回應媒體時事問題，國政顧問團發言人黃曼昕也留在台北處理回應，市政就由高雄市新聞局長王淺秋負責。該體系昨(2)日就發揮戰力，在媒體聯訪時反駁綠營攻擊市政多項問題。

據《中評社》報導，韓國瑜昨(2)日前往駁二藝術特區出席「高雄流行音樂中心 識別系統CI暨網站發布記者會」，會後聯訪時間，韓國瑜專對市政問題回應，針對宜蘭南方澳跨港大橋斷裂事件，強調將全面檢測高雄橋樑、隧道、危樓、地下管線。並由工務局長吳明昌說明全市1396個橋樑檢修情形補充內容。

這一次的聯訪，韓國瑜也派出新聞局長王淺秋、文化局長林思伶、社會局副局長葉玉如進行反駁和澄清市政問題。

其中，陳菊時代文化局前局長尹立發文攻擊高流中心工程延宕，王淺秋和林思伶秀出監察院公文反擊，指被監察院糾正未積極督導就是尹立。

遭綠營議員質詢老人年金預算福利遭砍，葉玉如也拿出準備好的字卡，澄清「我們不要造謠，也不要聽信謠言，老人福利在109年是沒有減少的」，對負面消息全力反擊。

(中時電子報)