DF-17超高音速突防飛彈

中國大陸舉行建政70周年大閱兵展示許多新式武器，美方專家提到應特別注意是載有高超音速彈頭的東風-17彈道導彈。這種導彈是美國現有導彈防禦系統的嚴重威脅，亦即，目前部署在日、韓的薩德(THAAD)反導系統，以及台灣部署的愛國者-3型(PAC)飛彈可能都無法攔截，反而會遭其摧毀反導系統陣地。

美國智庫國際評估與戰略中心(International Assessment and Strategy Center)亞洲軍事事務資深研究員費學禮(Richard Fisher, Jr.)接受美國之音採訪時表示，中共閱兵式上展示的超高音速導彈東風-17將會對美國的導彈防禦體系構成嚴峻的挑戰。

費學禮表示，很多跡象顯示中共會把東風-17導彈與之前的東風-16部署在一起，東風-16是射程1千公里的中程彈道導彈，如果同時發動彈道導彈和低空超音速導彈襲擊，這會給導彈防禦系統造成巨大的壓力，也可能是擊敗美國現有導彈防禦系統的關鍵。

他強調，東風-17很有可能是擊敗美日導彈防禦體系的關鍵，美國現在的薩德或是愛國者-3型兩種導彈防禦體系，能否有效的對付這個威脅，情況仍不明朗。

日本軍方也認為，東風-17導彈給美國和日本目前正在建造的薩德防禦體系的有效性提出了嚴峻的質疑。而費學禮提到的愛國者-3型導彈，正是目前台灣對抗大陸導彈與戰機等空中威脅的重要防禦系統，目前部署在主要城市與重要軍事設施周邊，配備高超音速彈頭的東風-17不僅難以攔截，台灣與日本的飛彈陣地將遭其破壞，一旦反導防禦系統失靈，對台灣空防的危害可想而知。

費學禮表示，這就是為什麼許多分析家會認為這次中共閱兵意在震懾台灣與美國。因為閱兵是軍力投射的一種形式，也可以說是在更為廣泛的政治軍事鬥爭中的武力投射。這次的閱兵有很多針對的目標，很明顯地第一個針對的目標就是台灣，特別是通過展示很多導彈以及新型戰鬥機來傳達訊息，亦即如果北京決定對台灣發動襲擊，台灣在軍事上會被擊敗。另外一個目標就是美國，中共希望在對台動武時美國不敢協助台灣。

即將前往大陸訪問的美國助理國防部長薛瑞福(Randall Schriver)說，中國大陸展示的這些武器裝備符合美國的預期，美方會對此做進一步分析。

大陸東風-17是搭載高超音速滑翔彈頭的中程彈道導彈，彈頭返回大氣層後可達5至6倍音速，並可進行空中機動變換路徑，專門打擊敵方反導陣地。據先前傳出訊息顯示，中共可能在2020年正式部署東風-17。

(中時電子報)