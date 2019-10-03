民調顯示，全台近2千萬成年人中，「中華民國派」佔5成8。但讓台灣民意基金會董事長游盈隆大驚的是，在民進黨認同者中，台派和中華民國派居然各佔一半。

游盈隆在臉書表示，最近縈繞在我腦海的一個問題是，台灣近2千萬成年人中台派到底有有多少？中華民國派又有多少？根據最新的民調，結果初步的答案是：台派只有3成3，但中華民國派有5成8。

游盈隆指出，換言之，在今日台灣，台派是少數，中華民國派是多數。令他更驚訝的是，民進黨認同者中，台派和中華民國派各佔一半。不知民進黨領導階層的台派與中華民國派的比例為何？如果也是一半一半，就更值得關注了。

游盈隆也在底下留言說：「這個發現對台派是一個震撼，因為很多人是渾渾噩噩，根本沒意識到台派原來只是少數派，自然就不會去思考「為什麼到了21世紀的台灣，台派依然只是少數。」

網友說：「不過這個民調結果確實有趣又弔詭，因為和最近民調顯示蔡贏韓許多並不搭，畢竟韓比較像中華民國派，蔡比較像台派？」游盈隆回：「要記得，選民投票傾向非單一因素決定的。」也有人認為：「中華民國派真的沒有什麼問題啊，只是這幾年被民進黨汙名化抹紅。」

(中時電子報)