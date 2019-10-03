陳揮文爆料知名女星賣淫黑歷史。(影片自1:00:20開始)

社會記者出身的資深媒體人陳揮文昨(2日)深夜在直播節目中談應召站秘辛，突然有感而發，奉勸想下海賺快錢的人打消念頭，「你下海你就完了！」更驚爆某知名女星成名前也曾下海接客，「她接客是我們這圈子都知道的。」

「其實這個市場就是這樣子，妳改天妳紅了，那個電影圈有一個很有名的、這幾年電視圈也有一個很有名的，我都不要講名字，因為講名字就傷人了。有的以前拍過三級片、全裸的，甚至她還接客的。她接客是我們這個圈內都知道的，就是她還沒成名之前她就是拍三級片，那拍三級片她價錢就比較高。」

陳揮文一席話就引發聊天室網友瘋猜，究竟他口中的女星為何人？而陳揮文也繼續透露進一步線索，「拍過寫真集啦、三點全露啦，現在網路上也都還找的到那些…。」

不過陳揮文講這些重點並非要讓大家去猜曾賣淫過的女星是誰，只是想奉勸大家別做傻事，「那個(紀錄)是跟著妳一輩子的，所以我覺得不應該說三思，我是直接勸妳打消這個念頭，因為不值得啦。」

(中時電子報)