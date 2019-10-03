癌症是日本人的頭號殺手，利用線蟲這種微小生物來篩檢癌症的新檢查法將於明年實用化，由於可望降低癌症篩檢門檻而受到高度期待，目前此檢查法使用一滴尿可早期發現15種癌症。

九州朝日放送報導，九州大學前助教領導的企業所開發的檢查法，利用線蟲會聚集在癌症患者尿液此性質，據悉目前能夠早期發現包括大腸癌、胃癌等15種癌症的0期到1期癌症。這項檢查法的優點包括偵測準確度逼近90%、不會有任何痛苦、檢查費用較低廉約1萬日圓（約新台幣2900元）等。

開發此檢查法的「HIROTSU生物科學」負責人廣津崇亮表示，日本癌症篩檢率長久以來約僅30%，一直無法提升，要提升到與各國相當的80%左右，需要仰賴劃時代技術。

這項檢查法預定明年1月起，從合作企業的體檢等開始推廣，但在實用化前，將針對提供研究資金援助等的久留米市與小郡市的120名職員，從本月起進行試驗。

廣津表示，透過在久留米市與小郡市的試驗，希望確認從檢查到通知結果等一連串作業流程。

日本共同社報導，名為N-NOSE的這項檢查法，利用線蟲透過與犬類相當的嗅覺，靠近癌症患者特有尿液氣味，但逃離健康人尿液的特性。線蟲是生存於土壤的微小生物，能夠簡單繁殖，檢查只需要1滴左右尿液。

據悉，迄今確認其對15種癌症做出反應，但目前無法鎖定罹癌部位。現階段以企業等體檢引進該方法為主，第一年預計將對25萬個樣本進行檢查。據稱還爭取2021年在海外推廣。此外還爭取2022年實際運用基因轉殖線蟲的「癌症種類鎖定檢查」，以鎖定罹癌部位。

(中央社)