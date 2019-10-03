王瞳拍民視8點檔《大時代》和馬俊麟傳假戲真做，氣得馬俊麟老婆多次在社群網站PO文暗指王瞳介入婚姻，現在即便《大時代》已在前些時日播出完結篇，但兩人曖昧情似乎還沒下檔，馬俊麟妻子昨(2日)深夜又在社群網站連PO 2訊息，怒嗆王瞳。

原以為馬俊麟、王瞳與妻子的「3人吃便當」戲碼，會隨著8點檔完結篇也跟著落幕，未料馬俊麟老婆深夜突然連發2則IG限時動態「什麼是侵門踏戶終於懂了」、「告訴妳，我們也有團隊，怕妳？來阿！我沒有團隊，我只有父母和兩個兒子還有骨氣，謝謝」，喊話對象明顯指的是王瞳。

王瞳、馬俊麟這對緋聞男女，上個月出席8點檔殺青宴，兩人曖昧情理所當然成為關注焦點，王瞳被問及未來與馬俊麟還是朋友嗎？她說：「當然是朋友，民視的演員戲散人也散，但那份情感不會消失。」

而馬俊麟被問到老婆有沒有叮嚀他別跟王瞳接觸，他則坦言：「沒有，她祝我殺青酒吃得開心。」語氣明顯尷尬。

(中時電子報)