美國民主黨總統初選參選人桑德斯的助理今天表示，高齡78歲的桑德斯感覺胸痛，檢查後發現一條動脈堵塞，已接受手術安裝兩支心血管支架，目前狀況良好，但將暫停競選活動。

民主黨總統初選參選爆炸，多人爭奪在2020年大選挑戰共和黨總統川普的機會，桑德斯（Bernie Sanders）是其中年齡最大的人，如今首先因為健康因素暫停競選活動。

桑德斯的資深顧問魏佛（Jeff Weaver）發布聲明說：「桑德斯參議員昨天（在內華達州的拉斯維加斯）參加競選活動時，覺得胸部有些不舒服。接受醫師診察和檢驗後，發現他有一條動脈堵塞，已接受手術成功植入兩支支架。」

他又說，桑德斯已能夠說話，精神很好，「今後幾天」將稍事休息。

桑德斯競選陣營說，他們將暫時取消桑德斯的各項活動與行程，「直到進一步通知」。

魏佛告訴美聯社，桑德斯的妻子珍（Jane O'Meara Sanders）正趕往拉斯維加斯。但他未透露桑德斯是否仍然住院。

民主黨其他總統參選人紛紛祝福桑德斯早日康復。聲勢領先的前副總統拜登（Joe Biden）推文說，認識桑德斯的人都知道他威力十足，「我們深信他將很快完全康復，也期待他很快重上征途」。

(中央社)