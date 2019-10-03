透過該外送員薪資明細可以看到，整個9月只休一天，單日外送最高件數多達69件，完全開啟鐵人模式 (圖／翻攝自PTT)

月入12萬！外送員跑腿送餐 月薪如市府局長 (影音取自YouTube/中天新聞CH52)

近來食物外送平台如UberEats、foodpanda等商機不斷上升，許多人兼職甚至轉當正職，但這些外送員們的薪水一直是大家所好奇的。就有一名網友在PO出了外送員9月薪資單，薪水竟然高達12萬2450元，讓鄉民全都跪著看。

網友在PTT八卦版貼出了「外送員一號」9月的薪資明細，月薪高達12萬餘元。該名外送員在苗栗地區跑腿，前半個月這名外送員就送了537趟食物，下半個月更是加足馬力，送了690趟食物，一天最少送21趟，多的時候送到64趟，雨天的時候更是加足馬力，送到69趟之譜，且因此額外獲得360元獎金，更有眼尖鄉民發現，整整一個月，該外送員只有休息一天，簡直是鐵人模式全開。

不少鄉民紛紛留言：「神人，給跪了！」、「辛苦你們了」、「我媽問我為何跪著看」、「讚，這是你應得的」、「有需求就有市場」、「真的是拿命換薪水XD」；但也有酸民眼紅看不順眼，開噴：「做這種工作有啥收穫？人生價值也就這樣」、「這有什麼好爆的」、「沒能力才去做這個」、「苦力活賺到10萬就沾沾自喜，賺到買雙B再說啦」、「一定一天到晚飆車」。

(中時電子報)