離2020大選僅剩百日，國民黨鍘挺韓的組發會主委李哲華，前民進黨立委沈富雄認為，現在的國民黨就像鐵達尼，朝著冰山開去，不過大家誤會了，他沒說的是，國民黨不是一路到底都是鐵達尼。

沈富雄在政論節目表示，離大選僅剩百日，國民黨像鐵達尼，朝著冰山開去的感覺，不是沒有，但是大家誤會了，鐵達尼撞了冰山以後，整艘船沉入海底，若鐵達尼要沉了，大家要跳救生艇，吳敦義跳第一個，這也錯了，若這艘船有20個的救生艇，大家各自駛開，那20個的救生艇是要集中？還是要變成20個小黨？這是亂講。

沈富雄點出，他說國民黨目前像鐵達尼，但1月11日以後，國民黨並不是沉在海底的鐵達尼，因國民黨即使不幸輸，還是存在，只是比較失去元氣而已，這時船還在，那個時候就不是鐵達尼 。若是沉在海底的廢船，誰還要當黨主席？誰要當立法院長？所以國民黨不是一路到底都是鐵達尼。

至於吳敦義要當立法院長，沈富雄說：「我真的很看不起你」，還要吳敦義夫人勸勸老公。這時吳敦義要當立法院長，顧人怨，排在不分區第一惹人怨；列在安全邊緣，大家也會笑他。

(中時電子報)