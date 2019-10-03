◎中國時報

● 宜蘭南方澳大橋斷裂，負責維護管理的台灣港務公司坦承，2012年接手管理後，從未「獨立檢測」，僅宜蘭縣府自行委外檢測，誇張的是，該橋前主管機關基隆港務局也未曾檢測。換言之，該橋建造21年間均從未檢測過。交通部表示，將辦理緊急採購重建新橋，3年內完工啟用。

● 英國脫歐迫在眉睫，首相強森2日公布其脫歐計畫，不同於梅伊和歐盟達成的「邊界保障措施」，強森提出「四年雙邊界」規畫，讓北愛相對英國其他地區，與歐盟維持「特殊關係」直到2025年，在此之前，英國與愛爾蘭間將有「兩道邊界」。強森還放話，歐盟不接受就拉倒！

● 南方澳跨港大橋1日崩塌，3艘漁船遭直墜的橋梁壓沉，船上6名外籍移工就此失聯，直到意外發生後13小時，才尋獲首位罹難的外籍漁工，至昨下午2時20分已尋獲5具遺體，但到晚間仍有1人失聯，內政部長徐國勇表示，搜救時間受制漲退潮，還必須清除漁網，搜救相當困難。

● 宜蘭南方澳跨港大橋崩塌，到昨晚仍有1名菲律賓籍漁工失蹤，江姓船東2日中午不滿救援進度緩慢，對交通部長林佳龍動怒，怒吼「只會開會，都沒有動作！我船在那邊要幹嘛？我的人還有一個還在下面欸！」、「船給你破壞沒關係，我只要人！」

◎旺報

● 國民黨前立委蔡正元在颱風天批評新課綱國高中歷史課本媚日舔日，不但淡化高砂義勇軍的發生過程，甚至隻字未提慰安婦。本報梳理後發現，由於新課綱（108版）沒有要求要寫，所以幾個版本的高一歷史新課本，對日據初期台人武力抗日敲「吧哖事件」等一筆帶過；二戰期間台人遭遇包括「高砂義勇軍」及台籍日本兵也輕描淡寫；翻遍整本書更看不到「慰安婦」字眼。簡單地說，1941年到1945年的「台灣二戰史」一片空白，令人難以置信。

● 對台灣原住民而言，日據時期是一頁不堪回首的血淚史！二戰期間日本殖民政府利用原住民英勇善戰、熟悉叢林的特質，送往南洋作戰，稱為「高砂義勇軍」；不過高砂義勇軍常被日軍當作敢死隊，史載數千名原住民士兵最後僅1／3倖存，戰死者靈位則放在日本靖國神社，成為再一重羞辱。令人驚訝的是，「高砂義勇軍」這段史實，在新課綱高一歷史課本中只有兩行。

● 不是號稱最重視人權、性別平等議題的政府嗎？不是有史以來原住民議題占比最高的歷史課綱嗎？蔡政府審查通過的歷史課綱、課本，卻對日據時期台籍慰安婦事件、對原住民在二戰期間被日人徵調並戰死異鄉的血淚史，不置一詞；相較於同樣發生慰安婦之痛和韓籍日本兵的韓國，幾乎人人銘記這段歷史，台灣卻選擇失憶。

● 108新課綱上路，其中高中第一冊歷史課本宣稱台灣主權未定論，引發爭議，高中歷史教師認為，課綱大幅調整，國高中歷史課本刪除儒學篇章，未來學生不只不再認識何謂宋明理學，傳統價值與道德信仰恐將瓦解，透過教育灌輸意識形態，對執政者來說，更是「最便宜的投資」。

教育部表示，各版本教科書只要符合課綱、未牴觸國家法律、內容正確等審查原則，其編輯取向、題材選擇，教科書審查小組均會尊重。

◎工商時報

● 證交所搭上這波政策引導境外資金回台、中美貿易戰及香港反送中事件等順風車，積極向大陸台商招手，積極遊說原計畫赴A股掛牌的台商，能改變心意回台股掛牌。與此同時，證交所也遠赴美國科技重鎮矽谷招商，目前已知最快年底前會有一家瑞磁生技（ABC-KY）將向證交所提出上市申請。

●今年許多新創企業在華爾街IPO（首度公開上市）後，股價表現不盡理想，有些甚至還跌破上市首日開盤價，這也凸顯投資人對於這些新創企業的獲利疑慮升高，導致曾經火熱的科技IPO市場，如今正大幅降溫。

●珍珠奶茶潮流席捲日本，已在當地成功製造台灣珍奶文化意象，為延續珍奶供應鏈包括茶飲店、珍珠（台灣粉圓）、封口機與粉圓調理機、吸管等在全球創造市場大餅，外貿協會率先於3日起前進日韓拓銷。

● 離岸風電國產化審查卡關，立委質疑離岸風電推動決心，經濟部長沈榮津2日表示，離岸風電開發有一定進程，當開發商標下也承諾要做到國產化目標，如今外商不斷測試政府底線，但經濟部都沒有讓步，他強調，「開發商不符合規定就OUT，要是無法開發也會有遞補方案」。

(中時電子報)