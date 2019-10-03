中國大陸已經成為美國國防安全的最主要競爭對手，五角大廈高層官員指出，從2018年初美國發布《國防戰略》以來，美國防部就必須面對中國大陸所帶來的長期挑戰，因此決定首次在部內成立一個專責中國事務的辦公室，由文職的中國軍事與戰略專家出任辦公室負責人。該部門負責人職銜為國防部助理副部長，首任人選可能是目前負責亞太安全事務的現任助理副部長薛瑞福(Randall Schrive)，他將於下周訪問北京。

據《防務新聞》(Defense News)報導，這個新的職位是今年6月設立，編屬負責政策的國防部副部長管轄，擔任美國國防部長的中國政策頭號幕僚，主要工作內容包括政策和戰略制訂與監督，並進行與其他國家級政府機構在中國事務上的協調整合。

報導說，本周二負責亞太安全事務的助理國防部長薛瑞福向《防務新聞》表示，他為這個新職位考慮了一段時間，並在布魯金斯學會(Brookings Institute)發表演講時說明了此一角色的功能。他說，對外是建立與維持與中國大陸的軍事關係，成為兩國軍事交流的主要的「穩定力量」；對內則是協調國防部與其他部門之間的中國政策步調，幫助參謀首長聯席會議與各軍種制訂相關政策。

美國國防部設立這個新職位之前有3位助理副部長，一名專責阿富汗、巴基斯坦和中亞事務；一名負責東南亞、印度、東協、紐澳；一位負責東亞事務，包括日本、韓國、蒙古、中國和台灣。

報導指出，這個新職位國防部唯一一個專注於單一國家（與助理副部長同級職位有21個）的工作。新職位的設立同時也帶來東南亞事務與東亞事務的重組，打破了區域界限，以期更緊密聯繫澳大利亞和日本等盟國事務。這些調整當然無可避免地會同時帶來風險與新的機遇。

國防部其他高級官員表示，中國事務非常重要，必須專責處理，應該與其他如日 、韓、澳大利亞等亞洲盟國事務區分開來。

2009年至2012年擔任美國防部政策副部長弗洛諾（Michèle Flournoy）認為，更加重視中國是明智之舉，但她擔心建立新辦公室可能會產生一些意想不到的影響。

(中時電子報)