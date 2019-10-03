世界貿易組織（WTO）今天批准美國每年對價值75億美元（台幣約2328億元）歐洲聯盟產品課徵關稅，以報復歐盟違法補助空中巴士公司，這項措施恐將引爆大西洋兩岸「以牙還牙」的貿易戰火。

這項裁定是世貿組織歷來最重大的仲裁決定，也堪稱空中巴士公司（Airbus）與美國波音公司（Boeing）長達15年爭霸戰劃時代的一刻，此舉恐將使原已緊繃的美歐貿易關係更為緊張。針對世貿的裁定，美國總統川普讚揚這是重大勝利，官員則表示，美國將自18日起加徵關稅。歐盟當局也立即發表聲明說：「如果美國決定實施世貿組織許可的對策，將使得歐盟別無選擇，只能以牙還牙。」

這起案件始於2004年，美國指控英國、法國、德國和西班牙提供非法補助和津貼，支持空巴生產各種產品。此案自此深陷世貿組織複雜的爭端解決機制，因為過程中可以一再提出上訴。不過，今天這項裁定已無法再上訴，這是美國首度獲准依據國際貿易法對歐盟產品祭出對應措施，相關措施可能在月底實施，據料上榜的產品將包括飛機零件、酒類和奢侈品等。

美國貿易代表署高級官員說，美方將對歐盟的飛機而非飛機零件課徵10%關稅，對包括農產品和工業產品等其他產品則加徵25%關稅。官員指出，世貿組織允許美國加徵100%關稅，但美方決定不要徵那麼高的關稅，並將尋求化解美歐雙方間這項長達15年的爭端。

(中時電子報)