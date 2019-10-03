世界油價今天下挫約2%，跌到近兩個月來的最低點，主因美國的原油庫存增加，令市場對經濟情勢益感悲觀。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油11月期貨價格下跌98美分，或1.8%，收在每桶52.64美元。

倫敦市場北海布倫特原油12月期貨價格下滑1.20美元，或2%，收在57.69美元。

(中央社)

#原油 #美元 #市場 #美國 #價格