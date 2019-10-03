聯聚建設董事長江韋侖表示，「聯聚中雍大廈」締造中台灣豪辦新里程碑，也展現台商打拚精神。（盧金足攝）

聯聚中雍大廈重新定義頂級商辦。（盧金足攝）

聯聚建設董事長江韋侖不只是豪宅一哥，現在也是台中豪辦一哥，聯聚豪宅品牌，加上「中雍大廈」位於台中新光三越及大遠百之間的「地王」位置，具稀有性及長遠價值。（盧金足攝）

「聯聚中雍大廈」以寓有福氣的蝙蝠設計，為這棟商辦帶來生意暢旺的好彩頭。（盧金足攝）

聯聚建設首棟豪辦建案「聯聚中雍大廈」，以1坪近70萬元創下中台灣豪辦天價，39層樓高，吸引國內外上百家企業預約賞屋，有企業主一口氣買4層樓，總價高達10幾億，也有台商買兩層樓後，看到新成屋氣派又具智慧化實用功能，再加碼添購一層樓，中部地區產業「隱形冠軍」是推動頂級商辦交易市場的強大動能，聯聚成為展現企業實力及產業升級的新標竿。

現在一般人以「鮭魚返鄉」形容台商回台，聯聚建設董事長江韋侖表示，台商心繫家鄉，家是永遠的向心力，以聯聚中雍大廈的行情，去置產水漲船高的工業區土地規畫總部，兩相比較，聯聚的商辦大樓由聯聚的品牌形象加持，還有無可取代的政經重鎮地段，都是吸引企業主原因。

聯聚建設總經理王于娟說，「傳承」是聯聚中雍大廈的規畫主軸，這是聯聚對這塊土地的使命，聯聚同為台商背景，有感企業主海內外披荊斬棘的心路歷程，對於企業希望在家鄉持續扎根、茁壯，及對下一世代的殷殷期盼，為擁有同樣理念的企業主打造尺度及規畫可歷久彌新的頂級辦公大廈，跳脫百年建築的概念、邁向千年建築紀元。

江韋侖以「The Landmark」為名的聯聚中雍大廈，位於台中新光三越與大遠百之間，共有39層樓，每層高度4.5米，總計192米的樓高成為新北以南、高雄以北最高的商辦大廈，一層兩戶，坪數225-450坪的規畫，許多企業主購置一整層作為企業總部使用。

聯聚中雍大廈對於入主企業戶的選擇也相當嚴謹，王于娟強調，要求企業主對辦公人員的配置需72人以內，享受最舒適的辦公空間，此外，為求內外皆美，大至各戶窗簾、燈光色溫的統一，小至貨運動線及送餐氣味的避免等微小細節都用心規畫。

「聯聚中雍大廈」與7期商圈龍頭新光三越百貨與大遠百為鄰，人潮帶來錢潮，左右逢源，隨著台中市政經重鎮轉移到台中7期，觀光及消費客源湧入。

王于娟表示，鑲崁於中雍廣場地面，由琉璃製成、以全世界最通用三種語言呈現「中雍八律」：溝通、專注、學習；誠信、紀律、尊重；務實、平衡，透過燈光呈現清透色澤與聳立的雕塑相輝映，傳遞堅毅美學，表達聯聚及聯聚中雍大廈企業主「愛拚才會贏」的信念。

(中時 )