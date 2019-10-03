為紀念原地主父親，聯聚建設特別在4樓規畫「樁會所」，在競爭的商場，傳達企業主誠信傳家的故事，「不忘初心！」（盧金足攝）

聯聚建設董事長江韋侖自勉為人處事重情、守義、循理，一切風生水起，貴人相助，所面臨的事物也自然美好。（盧金足攝）

聯聚中雍大廈39層樓的豪辦，改寫台中的天際線，坐擁7期商圈及海空港及鐵公路的交通樞紐優勢。（盧金足攝）

位在「聯聚中雍大廈」廣場的時光紀念碑，邀請企業主們以及參與建築的夥伴們，存放具有涵意的物品於時光膠囊中。（盧金足攝）

「聯聚中雍大廈」廣場豎立的「行」巨人雕塑，相傳摸巨人的腳帶來財富與好運，讓這座新地標被摸得發亮。（盧金足攝）

位於台中市7期新光、大遠百「地王」位置的「聯聚中雍大廈」，聯聚建設打造這棟凌空192公尺的中台灣地標，廣場上以「行」為名的巨人行走雕塑，就像當年台商一般，不畏任何艱難險阻、言語溝通障礙，以及文化背景差異，專注本業在他鄉勇敢向前行，還有充滿人情味的奉茶及時光紀念碑，紀念原地主父親特別在4樓規畫「樁會所」，在競爭的商場，傳達企業主誠信傳家的故事，「不忘初心！」

聯聚建設董事長江韋侖表示，身為台商，更有感台商海外打拚的奮鬥艱辛，當年台商前往大陸及海外尋求發展，赤手空拳打天下，拎著一只皮箱就出發邁向不可知未來，「行」的雕塑作品，代表台商迎向挑戰，開創的精神。

巨人手中拿著一盆綠色植栽，代表環保愛地球，也充滿生命力，這座在中台灣最高摩天大樓廣場的公共藝術，行走巨人不只成為拍照打卡熱點，相傳摸巨人的腳帶來財富與好運，讓這座新地標被摸得發亮，變成吸睛又吸金的黃金腳。

重情義念舊心的江韋侖，特別在中雍廣場設置時光紀念碑，邀請企業主們以及參與建築的夥伴們，存放具有涵意的物品於時光膠囊中，心有所感的著墨「人生有定數、悠然一甲子、 處世情義理、風生多美好」，生命的長短有其定數，自勉為人處事重情、守義、循理，一切風生水起，貴人相助，所面臨的事物也自然美好。

聯聚建設總經理王于娟表示，已購戶的企業主，對台中別具感情，也對聯聚建築視為傳家寶，其中一名客戶是台灣「檢驗醫學」的創始與發展極具貢獻的陳教授，當初來看屋時一口氣為4名子女買4層樓，留給子女愛的禮物，對他而言，台灣是根，秉持著不忘初心的精神，希望孩子們在台灣有一個永遠的連結，做為傳承子女的資產。

(中時 )