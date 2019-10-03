從「我愛黑澀會」出道的女星薔薔，因為個性直來直往，言論引發不少爭議，日前公布喜訊，在10月要和前男友訂婚，不過近日上節目《命運好好玩》，詢問命理老師：「我有幫夫運嗎」，未料竟得到：「得先有後婚否則可能『剋夫』」的答案。

薔薔透露與前男友復合1個多月，更預計在10月挑一天訂婚，等2、3年再結婚，對此她上節目《命運好好玩》時，詢問命理老師是否有幫夫運？對此命理老師張盛舒直言：「情人命盤100分，夫妻命盤0分」，意謂著現在結婚有近半機率會離婚，若能等個性沉穩點再結婚，離婚率會再下降，不過另一個辦法則是先有後婚，屆時夫妻倆為了小孩可以忍耐。

薔薔上《命運好好玩》影片。﹝影片／命運好好玩Youtube）

薔薔表示當初與前男友交往1年多時，因為不斷吵架而分手，不過分手後這6年仍保持聯繫，直到某次見面薔薔問：「萬一我這輩子沒人要，你會娶我嗎？」沒想到男友馬上說：「一定娶」，當下讓薔薔決定復合，也決定攜手共度一生。

(中時電子報)