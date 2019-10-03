吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，最新(2日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天各地晴時多雲，為「秋老虎」的天氣；中午前後氣溫偏高、紫外線強，要注意防曬。午後山區有零星降雨的機率。

今日各地氣溫，北部22至34度、中部23至34度、南部23至35度、東部22至34度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六(5日)低氣壓通過呂宋島，其外圍水氣移入，東半部水氣略增，東半部及北部有局部短暫雨的機率；西半部影響不大、為多雲時晴，午後中南部山區有零星降雨。週日、下週一(6、7日)東北風影響，北部、東北有局部短暫雨，白天氣溫微降，花東亦有局部短暫雨；西半部仍為多雲時晴，午後中南部山區有零星降雨。下週二、三(8、9日)水氣減少，各地為晴時多雲、「秋高氣爽」的天氣，午後中南部山區有零星降雨。

(中時 )