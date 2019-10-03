高雄市長韓國瑜自從表態參選且通過黨內初選後，屢爆爭議言論挨批，但仍不減韓粉對他的支持，就有女網友在寫了一封給韓國瑜的一封信。內容提及從選市長到選總統。

信中提及，「從看著意氣風發大戰王世堅的您，率性而灑脫，那是為北農員工而戰；再到看您侃侃而談國民黨需要改革，那是對黨的一片赤誠」；再看著您喊著「貨出去，人進來，高雄發大財」，那是對高雄改變的迫切期待；知道您當選了，不是替您開心，而是為高雄人民開心，因為要做的事情好多阿。但沒有錢」。

「再看著受全國人民愛戴的您要參選總統了，這該有多煎熬阿？！給高雄市民的承諾該怎麼辦呢？沒有任何人替您解套，只有您自己，承諾如果當選，就大部分時間在高雄辦公」。

「您的政績是被韓粉們所支持關注與肯定的，只因為，您付出了200%的努力，200%是什麼概念？就是超出自己的身心所能承受範圍」。

「政客參與政治理由有三，或愛錢，或愛權，或愛民。在遇上您之前，不曾了解過政治人物，討論過政治，因為覺得這些都與自己無關，我只相信命運掌握在自己手裡，誰當總統，我都是這樣過日子，殊不知，原來是那個人沒出現過，哪個人呢？一個愛民的人，一個會盡200%努力為民打拼的人！」

那是一份熱情，不需要全能，只需要知人善任，當您出現在高雄，有機會為高雄打拼，我才恍然大悟，原來政治人物有心，能做這麼多事！能改變這麼大！在看著網路上為您製作的造勢影片搭上愛國歌曲時，感動不已」。

(中時電子報)