2020總統大選將近，最新民調顯示，民進黨蔡英文雖以43.9％領先國民黨韓國瑜的33.2％，值得注意的是，韓國瑜回升了6.1個百分點。對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事賴祥蔚從中分析出兩項啟示。他也提及，總統候選人不該期待會因為找副總統候選人就有大加分，而是應該選擇對自己形象有互補作用的人選，且可考量性別、省籍、性格特質等因素。

據《ETtoday新聞雲》最新民調，若蔡韓兩人對戰，蔡英文支持度微幅上升至43.9％，韓國瑜則回升至33.2％。此外，韓國瑜的副手若是朱立倫，僅能為他增加2.1%的支持度，而其他「副手牌」則對於韓國瑜的支持度沒有提升效果。而民進黨方面，蔡英文與韓國瑜2人對決時，蔡英文的支持度為43.9％，在副手為賴清德情況下，支持度也僅略增。調查結果也發現，明年1月選舉時，有19.9％的受訪者會把政黨票投給台灣民眾黨，34.8％會投給國民黨，31％則會投給民進黨。對此，賴祥蔚在《ETtoday雲論》發文指出，這項民調有兩項重要啟示。

賴祥蔚表示，一、2020年總統大選，在總統候選人的支持度方面，不受副總統候選人是誰的影響，也就是主要是由總統候選人決定。二、總統候選人的支持度高低，也不能等同於政黨票的多寡。賴祥蔚認為，總統選舉與立委選舉會有母雞帶小雞的效果，還是會出現分裂投票，刻意總統支持誰，立委就另外投票？或者選民分開獨立看待這兩項選舉，值得關注。

(中時電子報)