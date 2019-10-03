今（3）日天氣仍同前幾日穩定，氣溫乾熱，今明兩天將會是穩定「秋老虎」天氣，不過天氣專家吳德榮透露，最新（2日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，至周六（5日）有低氣壓將通過呂宋島，屆時會有外圍水氣移入，造成東半部有短暫降雨。周日至下周一（6、7日），受東北季風影響，氣溫下降、東半部、北半部將有局部短暫雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象‧老大洩天機》表示，週末（5、6日）台灣東半部水氣略增，東半部及北部有局部短暫雨的機率，同時需注意周日及下周一，受東北風影響，白天氣溫略降，且東北半部、花東地區有局部短暫陣雨；西半部則沒影響，晴時多雲，午後中南部山區偶有零星降雨。

最新(2日20時)歐洲(ECMWF左圖)、美國(GFS右圖)模式，模擬下週三(9日)20時預測圖顯示，「熱帶擾動」在關島附近，但位置、強度不盡相同。(圖／摘自《三立準氣象·老大洩天機》）

另外，透過最新（2日20時）歐洲（ECMWF）、美國（GFS）模式模擬顯示，吳德榮說，約下周二（8日）前後，在關島附近有「熱帶擾動」的跡象，但由於模擬圖存在誤差範圍，未來的動向不確定性很大，是否會生成颱風，仍有待觀察。

今日各地氣溫：北部22至34度、中部23至34度、南部23至35度、東部22至34度。中午前後氣溫偏高、紫外線強，需注意防曬。

(中時電子報)