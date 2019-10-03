國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓，因頻上節目砲轟黨內總統提名人韓國瑜，遭到新北市中和黨部發起開除案，而黨中央在昨(2)日研議後決定將其「留校察看」，未來若持續該行為將會進行懲處。

而對於「草協聯盟」成員背叛國民黨的問題，其實早在3年前該組織成立時就有「背骨」的風聲了。

2016年國民黨總統大選慘敗後，中常委曾文培、蕭敬嚴、李正皓、侯佳齡及前青年團總團長徐巧芯等人組成「草協聯盟」，當時前立委邱毅就曾在政論節目上提到，「草協聯盟」才是國民黨無法出頭的絆腳石，最需要被改革掉！

邱毅當時認為，國民黨目前確實有權貴當道、決策黑箱等等的問題，但應該是要給真正由基層組成的「制度者聯盟」來改革，而不是李正皓、楊偉中、徐巧芯這群既得利益者。

邱毅批評，草協聯盟對於民進黨做不出任何攻擊，但對黨內卻是毫不嘴軟，「對外溫順如綿羊，對內凶狠如豺狼」；而這些三年前的評論，如今正在李正皓身上一一呈現。

(中時電子報)