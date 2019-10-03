伊拉克首都巴格達和多處城市抗議活動在24小時內造成9人喪生後，伊拉克總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）宣布巴格達今天到明天實施宵禁。

法新社報導，針對「巴格達的車輛和民眾」宵禁措施在清晨5時（台灣時間上午10時）生效。

伊拉克有關當局已宣布明天將是公休日。

(中央社)