巴格達抗議釀死傷 伊拉克總理宣布宵禁 10:312019/10/03 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊拉克首都巴格達和多處城市抗議活動在24小時內造成9人喪生後，伊拉克總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）宣布巴格達今天到明天實施宵禁。 法新社報導，針對「巴格達的車輛和民眾」宵禁措施在清晨5時（台灣時間上午10時）生效。 伊拉克有關當局已宣布明天將是公休日。 (中央社) #伊拉克 #巴格達 #宵禁 #抗議 #總理 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 多虧他出手！台女遭英限制離境有解了 - 國際 子宮胚胎驚見「蜥蜴怪手」 竟藏人類身世祕密 - 新知 沒轍！加警曾憂孟晚舟保釋後潛逃 靠這招無法抓她 - 國際 轉移反送中焦點？傳北京將「鬥地主」瞄準李嘉誠 - 國際 小心！泰國2男充電玩手機慘死 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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