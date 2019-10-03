北京《新京報》今天報導，大陸曾是人口大國，科技小國，歷經70年，已經成為世界上具有重要影響力的科技大國。

大陸全社會研發投入快速增長，2018年為1兆9678億元（人民幣，下同），占GDP比重達到2.19％，位居世界第二位。相比之下，大陸建政成立伊始，全大陸科技人員不超過5萬人、專門從事科研工作的人員僅600餘人，專門的科學研究機構30多個，幾乎沒有大型科研儀器設備。如今，科技人才隊伍不斷壯大，形成了全球最完整的學科體系和最大規模的人才體系。大陸國家統計局報告顯示，2018年，按折合全時工作量計算的全大陸研發人員總量為419萬人年，穩居世界第一位。

《新京報》稱，中共建政70年以來，從「向科學進軍」到「科學技術是第一生產力」，從實施科教興國戰略到建設創新型國家，從實施創新驅動發展戰略到開啟建設世界科技強國的新征程，大陸科技事業走過了輝煌的歷程。

陸相成油理論、人工合成牛胰島素、鐵基超導等基礎研究重大成果產生重要國際影響力；量子資訊、移動通信、生物技術等戰略前沿領域實現若干重大突破；「兩彈一星」、載人航太和探月工程、北斗導航、高速鐵路等重大工程彰顯了中國大陸力量；超級雜交水稻、新藥創制、汙染防治技術等惠及百姓民生。

《新京報》強調，中共十八大以來，大陸科技事業實現了歷史性、整體性、格局性變化，重要技術領域從全面落後進入跟跑、並跑、領跑「三跑」並存階段，並跑、領跑的比例不斷擴大；人才強、科技強到經濟強、國家強的創新發展路徑正在加快形成。

(中時 )