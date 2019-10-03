8點左右找到失聯消防人員遺體。（王文吉攝）

台中市大雅區鐵皮工廠3日凌晨1時許發生大火，消防局出動7個分隊，數十輛消防車、百餘名警義消前往搶救，現場指揮官在凌晨3點多清點人數時發現，張、謝等2名消防員進入火場探測溫度後，疑遭坍塌鋼板壓住而失聯。由於廠內堆放大量紙製餐盒，大火迅速燒塌鐵皮廠房，並延燒一旁稻田。台中市消防局8點左右在火場內找到2具遺體，確認為失聯隊員，已不幸殉職。

2名消防隊員失聯4個半小時，現場搜救人員8點左右在火場內2樓夾層找到2具被坍塌鐵皮屋頂壓住的遺體，已無生命跡象，警消確認兩人身分為失聯人員，不幸殉職。

台中市消防局1時45分獲報，大雅區中和六路發生工廠火警，不能確定裡面是否有人，急需協助搶救。救災救護指揮中心立即派遣第一大隊、第四大隊、特搜大隊、大雅、清泉、水湳、四平、西屯、文昌及大誠分隊等消防單位，共計出動各式消防車26輛、消防人員87名、義消人員28人前往搶救。

消防人員到場後回報為「免洗餐具物流中心」及「紙器廠」鐵皮廠房失火，無人員受困。因廠內存放大量紙類原料，造成火勢猛烈，已全面燃燒，警消、義消佈設水線全力灌救。

凌晨3時22分傳出33歲謝姓及32歲張姓消防人員進入火場搜尋火點失去聯繫，現場指揮官立即指派3組快速救援小組輪流往返火場內部搜索未果，消防局局長曾進財於4時25分到場指揮，立即指示全力搜索失聯救災弟兄。

據了解，殉職的消防人員為33歲謝志雄，99年特班、台北市人、已婚、育有2歲幼子，妻子懷有雙胞胎，另名隊員32歲張哲嘉、警專25期、台南市人、未婚。

(中時 )