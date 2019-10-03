歷時8個多月的施作，台南市官田區三民路東側休閒廊道終於完工，此廊道連通區公所、體育場、國小跟國中校園，甚至還可連結到火車站，串連五分車休閒綠色廊道，不僅友善行人，更能帶動地方觀光。

官田區近年來積極發展觀光旅遊，陸續完成隆田國小旁通學步道、五分車休閒綠色廊道、三民路西側官田國中旁的通學步道。近日即將開放的休閒廊道，位於官田體育公園及官田國中對面三民路東側，由台南市政府都市發展局爭取內政部營建署補助1200萬元，市府配合支出300萬元，共斥資1500萬元。

原三民路東側早期為軍方用地，台糖公司接手後，為了便於管理，長期以鐵片包圍，外觀如同工地；早期栽植的黑板樹配置不佳又形成竄根，導致人行空間不足，常發生人車爭道現象；東西側排水溝又因板根問題損壞嚴重，造成排水不良。

官田區公所自去年起多次與台糖公司協商，希望退讓一部分空間以利民眾通行。在取得同意權後，建置休閒廊道、美化環境，鋪設總長550公尺、寬2.5公尺的步道，兩側種植大花紫薇、黃連木、矮仙丹及水連木等植物以增添綠意，也重新施作三民路東西側排水溝，以改善排水。

休閒廊道開放後，可串連前期已施作的五分車休閒綠色廊道，形成連通至隆田火車站的區政核心U型迴圈，增加聯結官田國中、隆田國小的通學廊道，除提升了學童通行安全，亦提供市民一處休閒的好去處，帶動地方觀光發展。

(中時 )