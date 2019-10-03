挺韓網紅高鈞鈞隨機街訪影片。(圖/翻攝自YouTube)

你知道自己國家叫什麼名字嗎？跌破眼鏡 ＃鈞鈞😏

挺韓網紅高鈞鈞，1日在街上隨機訪問年輕人：「你的國家叫什麼名字？」幾乎所有人都直接回覆「台灣」，聽到「中華民國」甚至有人滿臉疑惑。回答出「中華民國」的人，一位已過而立之年，一位則戒慎恐懼認為這問題「很敏感」。也讓高感嘆，曾幾何時我們國家的名字，竟成敏感問題？大喊一定要將中華民國找回來。

高鈞鈞隨機街訪，問眼前年輕男子：「你的國家叫什麼名字？」對方二話不說，秒回「台灣！」高再問：「那我請問一下，『中華民國』是什麼？」不料對方又秒回「台灣！」高大笑後解釋：「『中華民國』也是我們的國家名字。」

緊接詢問另位年輕女子：「你的國家叫什麼名字？」對方一副理所當然回道「台灣啊！」高鈞鈞再問：「那請問『中華民國』是什麼？」對方皺著眉頭一臉不解道「中華民國？」高追問，對方才又遲疑道：「也是我們國家嗎？」高解釋：「我們的國家名字是『中華民國』，『台灣』是我們的地名。」對方才摀嘴大笑，但神情中仍充滿疑惑。

連問數人，所有人回答都是「台灣」，只有一位32的女性，被提問後三度反問：「我們的國家嗎？我們的國家嗎？我們的國家嗎？」這才回答出「中華民國」；高鈞鈞追問：「那『台灣』是什麼？」對方思考數秒後回道：「台灣是一個國家啊！」高再問：「那到底是『中華民國』還是『台灣』？」對方思索後，才又回道「台灣！台灣？台灣……就是中華民國……中華民國就……就是台灣……」

最後，高鈞鈞街訪一位少年，對方先是回問：「一定要回答這麼敏感的問題嗎？」高笑道：「不敏感啊！這大家都知道的啊！」對方才秒回「中華民國」。高追問：「那請問『台灣』是什麼？」對方回道：「台灣是這塊土地。」高驚訝道：「你是剛剛有聽到我這個問題嗎？」對方否認，高在得知對方年僅19歲後，開心大喊：「觀念正確！國家有救了！」

高鈞鈞在影片中寫下感言：「曾幾何時，回答自己國家名字，變成敏感話題？我們缺少了對國家的認同，希望能把中華民國找回來。」

(中時電子報)