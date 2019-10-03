「嘉磐樸樹」以七期的豪宅標準導入，打造上百米永久棟距的綠建築，建案一推出就站上南區房價30萬新高標，連精於房地產投資理財的命理大師詹惟中（左）也按讚。（盧金足攝）

「嘉磐樸樹」獨家規劃的社區麵包坊，成為建案亮點。（盧金足攝）

公共設施是建案的加分賣點，擁有游泳池、健身房、閱覽室、媽媽教室不稀奇，但是你聽過公設是一整間麵包坊，而且不外賣，只專屬社區住戶，每天下午麵包熱騰騰出爐，小朋友下課後，期待麵包點心，感受家的溫暖，嘉磐建設在台中市南區新推出的「嘉磐樸樹」，房價站上南區房價30萬新高標，坐擁忠明南路園道，打造七期豪宅建築標準，麵包坊成為「面面俱到、包君滿意」的新亮點。

台中市南區的藝文地標國立公共圖書館，還有中興大學，及市府推動的「台中之心」綠園道，帶動房市起飛，房市在10年前站穩2字頭，而其中就以忠明南路園道段房價最高，今年第四季甫公開的「嘉磐樸樹」，以七期的豪宅標準導入，臨路退縮35米前庭，創造上百米永久棟距的綠建築，建案一推出就站上南區房價30萬新高標，連精於房地產投資理財的命理大師詹惟中也按讚。

嘉磐建設董事長魏嘉銘表示，忠明南路園道因為銜接西區國美館美術園道和興大園道、康橋計劃，成為南區的房價指標軸線，沿途鄰近公園、學校、美術館、國圖館，近中投公路及國道一、三號，加上捷運紅線、綠線交匯的大慶站，一直就是置產熱區，人文薈萃的適居城市，「嘉磐樸樹」所在的忠明南路園道北段，綠帶近50米寬度、7千坪面積，更是集商辦、學校、生活機能等豐富條件，形成區域菁華區塊，是南區的曼哈頓。

嘉磐建設董事長室特助魏豪志說，「七期」被視為中台灣建築的最高標準，「七期豪宅團隊」、「七期建築DNA」等等廣告宣傳到處可見，但真正能夠做到精髓的，應該是生活境界的人性化思考才是重點。

魏豪志表示，雖然現代家庭人口減少、小家庭當道，但反而讓夫妻親子間，對獨立生活空間有更高的需求，嘉磐推出3房、4房格局，讓家庭成員各有自己的私人天地，規畫戶戶三

、四面採光邊間設計，建材配如三段活水設備、PM2.5防護力的防霾紗窗等，以豪宅等級規格規畫，光營造成本就比其他建案每坪多5萬元。

公設包含視聽室、空中瑜珈教室、健身房、Tea House、無邊際泳池、兒童戲水池等，魏豪志特別強調，因基地鄰近學區，「嘉磐樸樹」以「親子樂活宅」概念，為親子共讀、孩子才藝學習、同學結伴K書的需要，設計家教房、圖書室等。

魏豪志說，考慮到讓雙薪的家長們不用擔心小孩放學後亂吃垃圾食物，獨家規畫的社區麵包坊，可以當作輕食烘焙教室，嘉磐還邀請麵包師傅長期駐點，住戶的孩子們每天在放學後，可以回來吃到剛出爐熱騰騰的麵包，讓這座親子宅，真正成為父母的溫暖後盾。

從美國費城留學歸國的嘉磐建設董事長室特助魏榕廷指出，在國外求學時幾乎每天都會在學校附近的公園看書、散步、聽歌、慢跑、和朋友聊天，回國後大多時間居住在台北，住的地方也刻意選擇旁邊有他最喜歡的公園。

「好的房子、好的生活，當然就該跟公園有關」，魏榕廷說，在國外留學和台北的生活經驗，讓他深感綠地創造更好的生活品質，回國後，一直留意房市上很夯的「公園宅」建案，當然「公園宅」的房價，通常會在同區域中建築的標準之上，有抗跌增值等許多好處，寧願多花一點錢，也要買永久綠生活。

魏嘉銘強調，要挑戰區域新高價，就必須從硬體規劃到軟體導入，在設計之初就一步到位，「嘉磐樸樹」從菁英首購、親子客到退休客群都十分喜愛，才能在正式推出僅1周，創下熱銷近六成好成績，更一舉突破南區每坪30萬的房價大關，更因建材及公設在同區域絕無僅有，讓不少長輩在陪子女看屋評估後，更決定自己買一戶作為未來居住或置產之用。

(中時 )