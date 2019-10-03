路透今天報導，美國主要股指2日創下近六周來最大單日跌幅，此前公布的就業和製造業資料顯示，美中貿易戰對美國經濟的影響越來越大。

令貿易憂慮加劇的是，美國2日獲WTO批准對價值75億美元的歐盟商品徵收關稅，因歐盟向空中巴士(Airbus)提供非法補貼，此舉可能引發一場針鋒相對的跨大西洋貿易戰。

標普11個主要板塊全線下跌，能源股和金融股跌幅均超過2％。

民間就業服務機構ADP全國就業報告顯示，美國9月民間新增就業機會低於預期，8月就業機會增幅被下修，稱「企業在招聘方面變得更加謹慎」，小型企業變得「尤其猶豫不決」。

路透報導，周二公布的報告顯示，美國工廠活動萎縮至逾10年最低水準，令市場更加擔憂。

「美國和全球經濟中製造業表現不佳的事實對任何人來說都不應該算是新聞。但昨天發布資料不及預期的程度推動這兩天美股走勢的原因」，法國巴黎銀行美國股票及衍生品策略主管Greg Boutle表示。

近期疲弱的資料動搖了投資者對美國經濟體質的信心。面對全球經濟增長放緩，美國經濟表現出了相對的韌性。對美國經濟的信心今年幫助支撐了美股。

「如果中國從我們這裡買得少了，我們就沒有那麼多東西可生產，需要完成的訂單也少了。這些資料表明，我們並非不受這場貿易爭端的影響，它不僅傷害了中國，也傷害了我們，」CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示。

目前的焦點是美國勞工部4日將公布的更全面的就業報告，市場希望從中尋找有關美國經濟狀況是否良好的進一步線索。

標普500指數和道指均跌穿100日移動均線，為近一個月以來首次。很多投資者認為跌穿該均線可能引發進一步下跌。

標普500指數目前較7月份創下的歷史高點低了約5％，而兩周前離這一高點僅咫尺之遙。過去12個月，該指數下跌了約1％。

道瓊工業指數急跌1.86％，收報26,078.62點；標普500指數回落1.79％，收報2,887.61點；納斯達克指數重挫1.56％，收報7785.25點。

美國各證交所共計成交80億股，過去20個交易日的日均成交量為73億股。

以期權為基礎衡量投資者焦慮程度的芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數上升1.9點，至20.47，為約一個月來最高。

(中時 )