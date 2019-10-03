秘魯憲法法院最近大法官更換提名，上演權勢之爭，總統畢斯卡拉為此解散國會，而國會反制暫停總統職權，引發行政與立法角力的政治危機。

秘魯政治危機始於憲法法院7位大法官，將更換6個席位。日前，秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）質疑國會在缺乏透明度和權力分離的情況下，通過大法官遴選程序。

但反對黨占多數的國會無視畢斯卡拉的質疑，提名國會議長奧萊切亞（Pedro Olaechea）的一位表親出任大法官職位。

畢斯卡拉為此決定解散國會，而國會馬上反制，投票表決暫停他的總統職務，並任命副總統阿菈歐絲（Mercedes Araoz）為領導人，但隔天阿菈歐絲就辭去臨時總統。

為什麼憲法法院的大法官對秘魯政治階層如此敏感而重要，以至於引發體制危機。

英國廣播電台巴西新聞網（BBC News Brasil）報導分析指出，關鍵原因在於調查巴西石油公司（Petrobras）官商勾結貪腐案的「洗車行動」（Lava Jato）和巴西建設公司Odebrecht涉及賄賂和洗錢的合作協定。

貪腐醜聞讓4名秘魯前總統和目前被關的反對派領導人藤森惠子（Keiko Fujimori）陷入政治危機。今年4月，前總統賈西亞（Alan Garcia）在被拘留前不久自殺。所有人都否認犯罪。

除了關乎被指控貪腐的政客獲自由或被監禁，遴選憲法法院成員也是決定解散國會是否符合憲法的關鍵，從而影響行政權力與國會至鉅，亦即政府和反對派之間的角力場域。

秘魯總統在電視上宣布解散國會時，指責反對派試圖利用國會和法院保護自己人免受正在進行的刑事調查。

捲入Odebrecht醜聞的主要反對派人士是前獨裁總統藤森謙也（Alberto Fujimori）的女兒藤森惠子，她被控對Odebrecht行賄所得進行洗錢，2018年10月起被關後，即向法院提出撤銷預防性拘留的請求。

9月12日，秘魯法院已經將預防性拘留時間從36個月減少到18個月，明年4月到期。

負責更新憲法法院的國會委員會提名11位人選角逐6個席位，其中1人是最近在社群媒體上贊成廢除對藤森惠子預防性拘留的麥迪納（Wilber Medina）。

另外2位人選阿爾瓦雷茲（Ernesto Alvarez）和哈康森（Carlos Hakansson），也表示支持釋放秘魯前總統的女兒。

畢斯卡拉接任庫辛斯基的總統職位後表示，儘管面臨與反對派控制的國會打交道的挑戰，但仍將打擊貪腐、改善教育和尋求國家體制穩定和治理能力作為優先事項。

目前的危機是在秘魯Odebrecht分公司前高級主管巴拉塔（Jorge Barata）向檢察官作證前夕展開。預料他將揭露接受巴西建設公司提供非法選舉資金的國會議員姓名。

藤森反對派強烈抨擊秘魯法院批准證人與檢察單位達成告密協定。如果這項協定被廢除，那麼所有涉及Odebrecht案賄賂和洗錢的調查，都將胎死腹中。

秘魯近幾任前總統都捲入各種貪腐醜聞，包括托雷多（Alejandro Toledo）、烏馬拉（Ollanta Humala）、庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）和4月自殺以逃避牢獄之災的賈西亞。

藤森謙也因違反人道和貪腐罪名，遭判刑25年，目前還在服刑。

Odebrecht承認在2005年至2014年間在秘魯支付2900萬美元，以換取建設合約。而這些賄賂款項使巴西承包商在同一期間獲利1.43億美元。

今年2月，Odebrecht與秘魯「洗車行動」的檢察官達成合作協定，承諾提供資訊並支付約2.3億美元的賠償。

(中央社)