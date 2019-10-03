國民黨青年軍之一、「草協聯盟」發起人李正皓，因屢屢在電視政論節目公開批黨的總統提名人韓國瑜，言論引起各界爭議。國民黨在昨傍晚做出決議，將李正皓留校察看。對此，李正皓今回應稱，不同的意見、不同的基因，才能確保國民黨的生物多樣性，並強調，「相同基因的近親繁殖是百年政黨最大的悲劇」。

李正皓今在個人臉書PO文，「留校察看？看到市黨部對我的懲處，很多人、包含我在內都覺得意外。但想了想，一直以來我都是國民黨內的叛逆囝仔，從這角度來看，留校察看可能是國民黨這個百年老黨對我這個叛逆囝仔的最大寬容」。

他回顧，「4年前，一群有黨職在身的朋友與我無懼與黨中央唱反調、公開支持多元成家；3年前，同樣的一群人更高喊國民黨應主動處理黨產問題、面對黨產問題。幾年過去了，年紀大了些，但叛逆的基因依舊存在」。

他最後回憶，「不同的意見、不同的基因，才能確保國民黨的生物多樣性」。這是一位我「很尊敬的前輩在我入黨時對我說的話，這句話我至今難忘」，因為「相同基因的近親繁殖是百年政黨最大的悲劇」。

(中時電子報)