高雄市政府昨舉辦海洋文化及高雄流行音樂中心「識別系統CI暨網站發布記者會」，「Wecare高雄」則爆料，指海音的CI（主視覺）是前朝市府設計，韓國瑜搶發表是蹭熱度，還指海音招商成績掛蛋。對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千指出三問，並直言「當仇恨取代了理智，不由得讓人質疑，Wecare到底是在乎高雄？還是在乎『報仇』呢？」

Wecare高雄昨爆料韓國瑜收割前市府「海洋文化及流行音樂中心」的政績拚自己選舉。高雄市文化局則回批，事實是前朝市府工程延宕，官員遭懲處，市府還遭監察院糾正。現任團隊不斷善後，招商動作也未停歇，了解內情的文化局、工務局人員私下透露，去年10月、11月連續2次流標，前朝就知道海音中心一定來不及，沒想到顛倒是非，硬把自己的錯怪在韓國瑜頭上。

對此，孫大千在臉書提出三質疑，首先，他提及，民進黨當年為了雪隧通車，不知道舉辦過多少次的通車儀式？韓國瑜市長只不過是出席海音識別系統及網站發布記者會，有什麼好開罵的？其次，地方政府的建設工程原本就有一貫性和延續性，韓國瑜不過是接棒完成陳菊團隊尚未收尾的「高雄海洋文化及流行音樂中心」，又有什麼必要扭曲為「收割前朝、蹭熱度」？

第三，孫大千認為，明明是市府與文化部在2017年8月爭取增加經費15億644萬，市府就海音3標進行招標，卻兩度流標，一直到今年2月採用限制性招標後才決標，工期才會因而展延到明年8月底，怎會把工程延宕責任全推到韓國瑜團隊的身上？她直言，「Wecare高舉著愛高雄的旗幟，卻在做報私仇的行為，這樣難道不會覺得對不起高雄市民嗎？」

(中時電子報)