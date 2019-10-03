在英國生活長達13年的27歲台灣女孩蔣慕純（Mu-Chun Chiang，音譯），因簽證問題遭英國內政部要求於10天內離境，該事件受到廣大網友及台英媒體關注，最新消息是，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）注意到這起案件已主動介入，隨後英內政部宣布翻轉原先的離境要求，換句話說，蔣慕純現在可以繼續留在英國了。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，蔣慕純於1997年隨父母遷居英國北部大城格拉斯哥（Glasgow），在那裡居住直到2002年，2006年她再重返英國求學，在利物浦大學（University of Liverpool）專攻醫學，隨後在利物浦熱帶醫學院（Liverpool School of Tropical Medicine）拿到碩士學位，並在安特里大學醫院（Aintree University Hospital）進行輪班工作。日前卻因為工作簽證申請問題出差錯，遭英國內政部拒絕申請，並要求於10天內離境，蔣慕純的友人知情後，為她發起請願連署活動，該活動引起台英民眾關注，並受到近4萬人連署簽名。

簽證這樣出錯！台女遭英國強制離境 萬人連署挺她

該連署活動也受到英國衛生大臣韓考克關注，韓考克英國當地時間2日深夜發布推文，他說對蔣慕純的故事感到生氣，並已主動向英國內政部提起此事，「我很高興地宣布，蔣慕純的簽證問題已經解決了。」

英國內政部隨後接受媒體採訪時也證實了決策大轉彎，英內政部說：「在重新檢視蔣女士所提供的更多證明後，我們已經聯繫她，向她確認她可以繼續留下。」

蔣慕純的簽證問題始於8月申請新的工作簽證，當時英內政部要求她出示財務證明，包括銀行帳戶裡至少要放有945英鎊，並且維持90天以上，不過蔣慕純提出的銀行帳戶資料並未達945英鎊，英內政部於9月19日通知她拒絕她的工作簽證申請，並要求她立刻離境，否則就要面臨拘捕。蔣慕純解釋誤以為90天的限制是指只要每個月底達到這筆數額即可，她稍後已額外提供其他帳戶證明財務狀況有達到申請標準。

蔣慕純友人Mina Mesri得知狀況後，在網路上發起連署活動，希望說服英國內政部改變決定，該連署活動才上線4天便獲得超過38,000人連署，至今簽名人數將近4萬。英國當地媒體包括BBC、《獨立報》（Independent）、《衛報》（Guardian）、《每日郵報》、《太陽報》（The Sun）等各大報、小報都有報導。

Mina Mesri說，蔣慕純獲知可以留下時相當高興，非常感謝所有幫忙連署的人。

文章來源：Home Office reverses deportation threat to Liverpool doctor

文章來源：Trainee GP, 27, who faced deportation to Taiwan WINS the right to stay after health secretary Matt Hancock intervened in her case

(中時電子報)

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