在英國生活長達13年的27歲台灣女孩蔣慕純（Mu-Chun Chiang，音譯），因簽證問題遭英國內政部要求於10天內離境，該事件受到廣大網友及台英媒體關注，最新消息是，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）注意到這起案件已主動介入，隨後英內政部宣布翻轉原先的離境要求，換句話說，蔣慕純現在可以繼續留在英國了。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，蔣慕純於1997年隨父母遷居英國北部大城格拉斯哥（Glasgow），在那裡居住直到2002年，2006年她再重返英國求學，在利物浦大學（University of Liverpool）專攻醫學，隨後在利物浦熱帶醫學院（Liverpool School of Tropical Medicine）拿到碩士學位，並在安特里大學醫院（Aintree University Hospital）進行輪班工作。日前卻因為工作簽證申請問題出差錯，遭英國內政部拒絕申請，並要求於10天內離境，蔣慕純的友人知情後，為她發起請願連署活動，該活動引起台英民眾關注，並受到近4萬人連署簽名。

該連署活動也受到英國衛生大臣韓考克關注，韓考克英國當地時間2日深夜發布推文，他說對蔣慕純的故事感到生氣，並已主動向英國內政部提起此事，「我很高興地宣布，蔣慕純的簽證問題已經解決了。」

Deeply upsetting saga for Mu and her loved ones. I’ve taken Mu’s case up directly with the Home Office & I’m delighted to report Mu’s visa issue has been resolved https://t.co/WveucN8lkf — Matt Hancock (@MattHancock) October 2, 2019

英國內政部隨後接受媒體採訪時也證實了決策大轉彎，英內政部說：「在重新檢視蔣女士所提供的更多證明後，我們已經聯繫她，向她確認她可以繼續留下。」

蔣慕純的簽證問題始於8月申請新的工作簽證，當時英內政部要求她出示財務證明，包括銀行帳戶裡至少要放有945英鎊，並且維持90天以上，不過蔣慕純提出的銀行帳戶資料並未達945英鎊，英內政部於9月19日通知她拒絕她的工作簽證申請，並要求她立刻離境，否則就要面臨拘捕。蔣慕純解釋誤以為90天的限制是指只要每個月底達到這筆數額即可，她稍後已額外提供其他帳戶證明財務狀況有達到申請標準。

蔣慕純友人Mina Mesri得知狀況後，在網路上發起連署活動，希望說服英國內政部改變決定，該連署活動才上線4天便獲得超過38,000人連署，至今簽名人數將近4萬。英國當地媒體包括BBC、《獨立報》（Independent）、《衛報》（Guardian）、《每日郵報》、《太陽報》（The Sun）等各大報、小報都有報導。

Mina Mesri說，蔣慕純獲知可以留下時相當高興，非常感謝所有幫忙連署的人。

(中時電子報)