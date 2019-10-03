死者身著黑色上衣及藍色牛仔褲，褲管左右側都有卡通「龍貓」圖案，警方呼籲如果有知道女子特徵的親朋好友能盡早出面指認。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

死者身著黑色上衣及藍色牛仔褲，褲管左右側都有卡通「龍貓」圖案，警方呼籲如果有知道女子特徵的親朋好友能盡早出面指認。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南方約500公尺，2日有漁民驚見1具女屍，由於死者頭部有明顯外傷，堤防上也有遭到拖行的血跡，警方不排除有他殺嫌疑，由於女子身上無身分證件，身分難以確認，警方今日公布女子特徵，盼家屬早日指認，協助釐清案情。

警方指出，死者為女性，年約30到40歲，身高約140至145公分左右，身著黑色上衣及藍色牛仔褲，褲管左右側都有卡通「龍貓」圖案，警方呼籲如果有知道女子特徵的親朋好友能盡早出面指認。

案發地點位於白沙屯漁港南側約500公尺處海堤，昨天下午當地漁民經過，赫然發現有1名女子倒臥在地，急忙報警處理。警方到場發現，女子頭部有明顯外傷，加上堤防上疑似有拖曳血痕，懷疑女子疑遭外力重擊身亡後，拖至堤防上。

女子被發現地點在消波塊與礫石堆夾雜處，警方到場封鎖採證，在死者頭部發現疑似外力造成的傷口，不排除生前遭鈍器重擊或銳器割傷，死狀悽慘，另外堤防上也發現有已乾涸的血跡，且事發地點附近未發現女子所乘的交通工具，據此研判陳屍處可能是第二現場。

警方過濾監視器，發現1輛休旅車曾經過於此，車主表示，他的太太開出去2天了，但車主老婆到案後否認跟她有關，案情陷入膠著，盼死者家屬盡快出面指認，提供線索釐清事發原因。

(中時 )