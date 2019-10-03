宜蘭南方澳大橋斷裂，造成多名漁民傷亡。該橋主管單位港務公司董事長吳宗榮今日首度發聲，他坦承，該橋自1988年建造完工後，僅有在2014年、2016年由宜蘭縣府檢測，港務公司僅負責例行維修，「維修項目包括路燈、結構改善，還有用眼睛檢查有沒有鏽蝕」。

吳宗榮表示，港務公司2012年接手管理南方澳大橋至今，共花費1795萬元進行維修管理，但該橋完工21年來，只有宜蘭縣府進行檢測，他表示，2016年時交通部有補助全台橋樑補助經費，由於南方澳大橋沒有封橋，也開放給當地居民使用，因此當時宜蘭縣府認定該橋為其管理項目，將其列為重要橋樑也進行檢測。

吳宗榮坦言，港務公司所管轄的17座橋樑，除南方澳大橋外，僅有5座曾檢驗過一次，其餘還有8座橋樑為檢測，包括中一橋、中二橋、中南一橋、中南二橋、安平新港橋、安平跨港橋、竹溪橋，加上南方澳大橋共8座，另外有4座為近四年完工，未達檢測期限。

交通部表示，已要求航政司、航港局、港務公司，最快速度交出港管共17座橋的檢測和修護紀錄。若缺乏檢修，也應評估臨時措施、必要時甚至不排除暫時封橋。

(中時 )