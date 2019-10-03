林佳龍赴立院報告南方澳大橋斷裂事件 09:462019/10/03 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部長林佳龍報告。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣港務公司董事長吳宗榮。（姚志平攝） 交通部長林佳龍與台灣港務公司董事長吳宗榮交換意見。（姚志平攝） 針對南方澳大橋斷裂事件，交通部長林佳龍與台灣港務公司董事長吳宗榮3日前往立法院報告。 (中時 ) #南方澳大橋 #報告 #立法院 #林佳龍 也許您會感興趣 推薦閱讀 高鐵南延林佳龍駁「卡韓」：問你的副市長葉匡時 11:592019/09/29 政治 當蔡英文副手？林佳龍這樣說... 19:332019/09/29 政治 南方澳大橋塌 國防部派M3浮門橋車救援 10:332019/10/01 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ 11:162019/10/01 社會 宜蘭南方澳跨港大橋坍塌 林佳龍趕往宜蘭 11:232019/10/01 政治 南方澳大橋斷 工程界人士：疑人為疏失致鋼構接頭損壞 11:322019/10/01 社會 南方澳大橋坍塌 蘇貞昌：救人為先 11:332019/10/01 政治 南方澳大橋倒塌 3漁船被壓9人送醫 11:362019/10/01 社會 南方澳大橋崩垮 交通部：每年檢修 12:002019/10/01 生活 議員批團隊無能 林佳龍：正視四年來進步 12:512019/10/02 生活 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度竟大漲 網驚呼：穩了！ - 政治 為何出意外蔡英文能做這事？洛杉基：若韓肯定被罵翻 - 政治 草協李正皓背骨？他三年前就預言 - 政治 高雄怎辦？焦慮女網友給韓國瑜的一封信！ - 政治 「中華民國是啥？」網紅隨機街訪 年輕人反應跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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