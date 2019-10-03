台灣港務公司董事長吳宗榮。（姚志平攝）
台灣港務公司董事長吳宗榮。（姚志平攝）
交通部長林佳龍與台灣港務公司董事長吳宗榮交換意見。（姚志平攝）
交通部長林佳龍與台灣港務公司董事長吳宗榮交換意見。（姚志平攝）

針對南方澳大橋斷裂事件，交通部長林佳龍與台灣港務公司董事長吳宗榮3日前往立法院報告。

(中時 )

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